"11 трупов Оушена". В Сети посмеялись над конфузом боевиков с "канадским спецназом"

Стойкое ощущение, что такое понятие как "факт-чекинг" боевикам-сепаратистам неведомо в принципе.

Сообщение террористов о якобы погибших в бою канадских военнослужащих на Донбассе повторно вызвала активные обсуждение среди интернет-пользователей.

Снимок солдат, несущих гробы со своими погибшими товарищами, был опубликовал в соцсети "ВКонтакте" с подписью "Канадский спецназ повоевал с "ДНР"".

"Твою ж мать. Бурятские канадцы! Смешно", − повеселилась пользовательница Natasha Klejn.

"Я уже сказал, что это была единственная возможность коренному "днрвчанину" с паспортом "ДНР" слинять за кордон. И умные шахтеры ею воспользовались!", − жестко сыронизировал пользователь Андрей Иваниченко.

"Все зависит от количества выпитого. Когда это канадский спецназ, а когда и звездный десант!", − посмеялся пользователь Евгений Максименко.

"11 трупов Оушена...дыныэровская версия", − написала пользовательница Оксана Владимировна. "Свежий стекломой", − с издевкой прокомментировала пользовательница Наталия Зимина.

К слову, на самом деле на фото изображены канадские военнослужащие, несущие гробы своих боевых товарищей на аэродроме в Кандагаре, Афганистан. Снимок датирован 21 марта 2009 года.

Напомним, ранее на российском телевидении показали новый фейк о событиях в Украине.

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