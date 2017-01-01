20% на ВСУ. В Украине представили законопроект с налогом для выступающих в РФ артистов

Чиновники убеждены, что артисты должны перед поездкой становиться на учет в СБУ.

Исполнитель будет попадать в специально созданный Реестр гастролеров Фото: hellomagazine.com

Законопроект об особенностях гастролей украинских артистов на территории Российской Федерации был презентован 1 февраля.

В ближайшее время документ будет внесен на голосование в Верховную Раду, сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Вячеслава Кириленко.

"Гастроли наших исполнителей в стране-агрессоре - это вопрос не культурный, этот вопрос гибридной войны, которую против нас начала Российская Федерация. А значит, это вопрос национальной безопасности Украины", - сказал вице-премьер в рамках презентации.

Законопроект регламентирует новые правила для артистов: перед поездкой в Россию они должны будут проинформировать СБУ, после чего фамилию внесут в специальный реестр.

"Каждый, кто хочет гастролировать в РФ - сообщает об этом намерении не менее чем за 10 дней Службу безопасности Украины. Затем такой исполнитель попадает в специально созданный Реестр гастролеров, которые осуществляют гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора. После этого все, кто попал в реестр во время трансляции своих выступлений на телевидении и радио получают информационную надпись или объявление, например: "Этот артист гастролирует на территории государства-агрессора". Таким образом мы информируем общество", - сообщил детали Кириленко.

Документ также предусматривает введение гастрольного сбора. Минкульт инициирует сбор с продажи каждого билета в размере 20% от стоимости. Причем нововведение коснется не только представителей Реестра гастролеров, которые будут выступать с сольными концертами, но и тех, кто намерен выходить на сцену в рамках какого-либо мероприятия. Собранные средства запланировано потратить на нужды ВСУ.

Напомним, ранее в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложили учредить наказание в виде штрафных санкций или уголовной ответственности в отношении артистов, которые гастролируют в России.