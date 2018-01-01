80 обстрелов, дважды – из танка: ООС сообщила о потерях украинских военных

Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов.

ООС за 6 мая: 80 обстрелов, 1 украинский военный погиб EPA/UPG

За минувшие сутки, 6 мая, обострилась ситуация в районе проведения операции Объединенных сил . Боевики обстреляли украинские позиции 80 раз.

Во время оборонительных боевых действий за прошедшие сутки погиб 1 украинский военный, 4 – ранены.

"Наиболее активные боевые действия велись в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино. Российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь из артиллерии и минометов, 2 раза из танка", – сообщили в пресс-центре ООС по состоянию на 7:00 7 мая.

В ответ подразделения Объединенных сил вели активную оборону.

"Во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта. После короткого огневого столкновения резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены на линии соприкосновения", – заявили в штабе.

Отмечается, что оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права. В частности, 6 мая террористы дважды обстреляли населенные пункты Зайцево и Никольское из пушек калибра 152 и 122 мм.

Ночью 7 мая боевики проявляли активность на Луганском и Донецком направлениях.

По данным разведки, погибло 3 оккупантов, еще 5 ранены.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения на Донбассе. "Мы можем применять согласно Минским договоренностям исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов", — объяснил он.

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