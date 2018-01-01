9 Мая в Украине: Киев отпразднует без парада, а в "ДНР" приехали иностранные гости

"Главред" выяснил, как будут отмечать День Победы украинские города.

Пока на военный парад в Москву стягиваются бойцы, обстреливавшие Мариуполь, и наемники ЧВК "Вагнера", которых называют частной армией Путина (о последнем сообщил глава СБУ Василий Грицак) – Украина готовит менее одиозные праздничные мероприятия.

Ранее "Главред" уже писал о том, когда отмечается День Победы – 8 или 9 мая и в каких странах празднуют 9 мая.

9 Мая в Киеве

В Киеве на 9 Мая ожидается парад княжеских флагов и конно-трюковых выступлений в "Парке Киевская Русь".

В самой столице состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

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Кроме того, 9 мая с 11:00 до 17:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне продолжатся торжества "Помним — Побеждаем" по случаю Дня памяти и примирения и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. В рамках торжеств гостей ждут:

концертная программа Киевского академического муниципального духового оркестра "Украина — священная земля",

поминальный реквием "Память",

молебен за мир в Украине,

церемония возложения гирлянды Военной Славы к скульптурной композиции "Форсирование Днепра",

концертно-тематическая программа "Победа, святая победа!".

9 Мая в Одессе

В Одессе 9 Мая планируется возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу, а также спуск венков в память погибших с кораблей и катеров ВМС в акватории Одесского залива.

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Также 8-9 мая будут организованы концерты и привалы для ветеранов. В частности, для любителей духовых оркестров:

на Крымском бульваре выступит муниципальный оркестр им.Салика,

в Горсаду – оркестр ВМС,

на 411 батарее – оркестр военной академии,

в парке им. Горького расположится оркестр Нацгвардии.

9 Мая в Донецке

Праздничные мероприятия пройдут на День Победы и на оккупированных территориях – под контролем так называемых местных "властей".

Так, по данным подконтрольных боевикам СМИ, в параде на День Победы в "ДНР" будут принимать участие более 1500 человек и 70 единиц боевой техники.

Самопровозглашенный "министр обороны ДНР" Владимир Кононов заявил, что террористы собираются "равняться на Россию" во время своего "парада".

Кроме того, на сайте террористов похвастались, что на парад в "ДНР" приехали иностранные гости: в параде-2018 в "ДНР" принял парадный расчет из еще одной непризнанной республики – Южной Осетии.

"Согласно договору между главами "ДНР" и "РЮО", в Южную Осетию уехали два наших парадных расчета, сюда приехал один. Нужно сказать, что "РЮО" также пережила боевые действия, и обмен парадными расчетами стал для всех приятным подарком", — заверил Кононов.

Всего участие действии примут более 1500 человек личного состава и свыше 70 единиц военной техники террористов.

9 Мая в Луганске

В центре Луганска были замечены ЗРК "Стрела-10", инженерная техника и несколько военных УРАЛов. Так в "ЛНР" готовятся к параду на День Победы.

Парад на День Победы репетируют на Театральной площади оккупированного Луганска под командованием "и.о. главы ЛНР" Леонида Пасечника.

"Репетиция прошла по плану, бойцы показали высокий уровень строевой подготовки. Парад военной техники, как ранее и было запланировано, возглавил танк Т-34", – отчитались террористы.

9 Мая в Харькове

В целом, в Харькове к 9 Мая в 2018 году запланированы более 50 мероприятий в разных районах города.

Непосредственно 9 мая харьковчане возложат цветы на Мемориал Славы в Лесопарке. А в северном корпусе Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина для ветеранов организуют концерт и праздничный обед.

Также на День Победы в парке Горького с 12:00 до 22:00 будет проходить фестиваль "Поклонимся великим тем годам". А на площади перед ХНАТОБом с 16:00 до 18:00 состоится парад военных оркестров.

9 Мая в Крыму

Среди оккупированных территорий Украины наиболее масштабные праздничные мероприятия ожидаются в аннексированном Крыму.

Так, 9 мая военные парады пройдут в городах-героях Севастополе, Керчи и так называемой "столице" Крыма – Симферополе. Аккомпанементом военных обеспечит оркестр Черноморского флота.

Симферополь: начало военного парада в 10.00. Маршрут: по просп. Кирова, от площади Амет-Хана Султана до площади Советской.

Керчь: начало военного парада в 10.00. Маршрут: ул. Кирова.

Севастополь: начало военного парада в 10.00. Маршрут: ул. Ленина - пл. Нахимова - пл. Лазарева.

В параде будут участвовать 80 единиц боевой техники, в том числе:

танки Т-72Б3,

бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80,

береговой ракетный комплекс "Бастион",

мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал",

пусковые установки комплекса ПВО С-400,

зенитно-ракетный комплекс "Панцирь",

буксируемые гаубицы "Мста-Б" и "Д-30",

боевые машины реактивной системы залпового огня "Град-М",

автомобили КамАЗ-63968 "Тайфун",

бронемашины "Рысь" и "Тигр".

Кроме того, в параде примут участие экипажи кораблей, личный состав морской авиации и ПВО флота, военнослужащие и др.

Ранее в Сети высмеяли фото главарей "ДНР" в парадной форме.

Как сообщалось, на парад к 9 Мая-2018 в Москве будут боевые роботы и ряженые ветераны, а в Киеве – князи. В киевской столице состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Напомним, в российском городе Екатеринбурге ученики одной из среднеобразовательных школ провели репетицию парада Победы в летней одежде во время сильного снегопада. Позднее околевших под снегопадом полураздетых детей решили растереть спиртом. По результатам смотра юнармейский отряд "Рысь" получил Гран-при патриотического фестиваля.

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