9 Мая в Украине любят больше Дня Независимости, но меньше чем 8 Марта – опрос

Рейтинг праздника падает.

9 Мая назвали любимым праздников 31% украинцев. cards.tochka.net

КМИС провел очередной опрос, в результате которого выяснилось, что рейтинг Дня Победы в Украине падает. В то же время 9 Мая в Украине оказалось популярнее, чем День Независимости, День защитника Украины, День солидарности трудящихся и День Конституции.

Самыми любимыми праздниками украинцы назвали Пасху и рождество Христово (82% и 81% соответственно). На третьем месте оказался Новый год (79%), после которого с большим отрывом следует 8 Марта (45%) и Троица (35%).

КМИС

9 Мая в Украине своим любимым праздником с каждым годом называют все меньшее число украинцев. Так, в 2013 году День Победы к таковым относили 40% украинцев, а в 2018 – уже 31%. В России же этот день, согласно соцопросам, впервые стал популярнее Нового года.

Реже всего День Победы называли любимым праздником жители Запада – 12% опрошенных, чуть больше этот день вдохновляет украинцев, живущих в центральном регионе – 29%. Больше всего 9 Мая чтут жители востока Украины (52%), а также южного региона страны (45%).

Ожидаемо, День Победы наиболее уважают люди пенсионного возраста – от 60 и старше. В этой категории праздник чтят 42% респондентов.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме аннексированного Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрашивали лишь жителей подконтрольной украинской власти территорий.

Ранее "Главред" уже писал о том, когда отмечается День Победы – 8 или 9 мая и в каких странах празднуют 9 мая.

Напомним, украинцы рассказали социологам об основных проблемах в стране. Опрос также проводили сотрудники Киевского международного института социологии.

Как сообщалось, Порошенко проиграет во втором туре любому кандидату, согласно опросу КМИС. Сейчас у всех кандидатов довольно низкий уровень поддержки, однако перед выборами ситуация существенно изменится.

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