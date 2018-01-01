9 Мая в Украине отменили или нет: будет ли выходной на День Победы

"Главред" разобрался, как украинцы отдыхают на 9 Мая.

9 мая в Украине остается выходным. Facebook Петра Порошенко

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович не оставляет надежды перенести День Победы на 8 мая , чтобы праздновать его вместе с европейскими странами.

Однако на официальном уровне его инициатива до сих пор поддержки не получила (в Раде за это решение не голосовали), так что в 2018 году 9 мая все еще остается выходным.

8 мая и 9 мая: когда выходной

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, однако этот день выходным не является. А вот официальный выходной всем украинцам положен 9 мая – в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 2018 году он выпадает на среду.

День памяти и примирения: история праздника

7 мая 1945 года во французском Реймсе был подписан акт капитуляции Германии. Но официально Антигитлеровская коалиция его приняла только 8 мая в 23:01 по берлинскому времени. При этом в Москве уже было 00:01 9 мая.

Так и получилось, что большинство стран отмечает День Победы над нацизмом (официальное название праздника – "День победы в Европе") 8 мая, а страны бывшего СССР – на день позже, 9 мая.

В Украине же память о трагических событиях Второй мировой чтят как 8-го, в День памяти и примирения, так и 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

При этом символом памяти является красный мак, а советская символика в рамках декоммунизации запрещена.

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