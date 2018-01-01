Порошенко обратился к Путину на "ты"

Украинский лидер обвинил российского коллегу "в развертывании войны и агрессии".

Порошенко решил не применять по отношению к Путину уважительное обращение "вы" скриншот

Президент Украины Петр Порошенко в интервью журналистам украинских телеканалов решил посредством СМИ обратиться к главе РФ Владимиру Путину, называя его в процессе монолога на "ты".

"И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства" – цитирует главу государства пресс-служба.

Затем Порошенко аналогичным образом заочно обратился к гражданам России, комментируя будущую миротворческую миссию на Донбассе. Для аргументации президент пошутил и сравнил роль России в данном процессе с услугами эскорта.

"Эскорт - это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян", - сказал он.

Напомним, ранее, характеризуя Россию, Порошенко заявил, что она глумиться над международным правом, подстрекает, направляет, руководит так называемым "международным клубом диктаторов". Он заявил о начале холодной войны.