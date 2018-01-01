Абсолютный антирекорд: при разрешенных 40 украинская фура везла 202 тонны груза

В Укратрансбезопасности шокированы масштабами перегруженности грузовых автомобилей на дорогах страны.

Собственники фур экономят на транспортировке груза, но портят покрытие дорог Фото: Facebook/Тарас Кутовой

На весо-контрольных пунктах Украины сотрудники Укратрансбезопасности выявляют вопиющие случаи перегруза фур . Один из последних инцидентов шокировал видавших виды экспертов: при норме 40 тонн полная масса грузовика составляла 202 тонны.

"Почти каждое 10-е взвешивания на ГВК - с поразительным превышением весовых параметров, сообщает Кремень. - Это позволило с начала 2018 года перечислить в государственный бюджет 6 249 601 гривну", - сообщает портал Auto24.

Народный депутат Тарас Кремень подчеркивает, что перегруз автомобилей негативно сказывается на дорожном покрытии, которое и так в Украине оставляет желать лучшего.

"Перевозчики до сих пор устанавливают "антирекорды". Транспортное средство двигалось из Одесской области в Ивано-Франковск, вес общего транспортного средства - 202 тонны при норме 40 тонн", - написал он в Facebook.

Известно, что рекорд минувшего года был также достаточно значителен: 115 тонн зерна загрузили в фуру, рассчитанную на 40 тонн.

Напомним, работы по ремонту автодорожного покрытия на трассах "Киев-Одесса" и "Киев-Чоп" должны полностью завершиться в начале мая нынешнего года. Такую информацию озвучил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.