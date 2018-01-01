Россия может начать блокаду Керченского пролива – украинский адмирал

Украинским пограничникам следует готовиться к различным негативным сценариям.

Конвои ВМС могут сопровождать украинские суда @navy.mil.gov.ua

Украина может организовать конвойное сопровождение своих судов в Керченском проливе, заявил бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко

В интервью "Обозревателю" он подчеркнул, что Украине также стоит готовится к блокаде Керченского пролива со стороны России.

Он считает, что украинской погранслужбе необходимо проработать возможность сопровождения гражданских судов военными кораблями. В таком случае "любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению", заявил он.

Адмирал подчеркнул, что украинским пограничникам следует готовиться к различным "негативным сценариям", в том числе к блокаде прохода судов через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска.

Кроме того, считает Кабаненко, Киеву в ответ на "использование россиянами внутренний судоходных путей Украины" нужно усилить патрулирование на море.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов захваченного РФ Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно.

Ранее СМИ писали, что после задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма командование российского Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

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