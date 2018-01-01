Адвокат избившего Найема кавказца заявил о его скором возвращении в Украину

Защитник заявляет, что у подозреваемого нет намерений скрываться от закона.
"Безусловно, он вернется. Никто не будет прятаться. Понятно, что парень испугался, когда вмешивается советник министра внутренних дел. Но он вернется и даст показания. В этом нет никаких проблем", - цитируют Игоря Синиченко Украинские новости.
Сроки возвращения своего подзащитного адвокат не обозначил.
Как известно, Синиченко заявлял, что изначально конфликт на дороге был пустяковым, а масштабы своим поведением спровоцировал Найем.
Напомним, адвокат пострадавшего Алина Самалец заявляла в зале суда об угрозах в адрес ее подзащитного и требовала заключения обвиняемых под стражу.
Ранее брат пострадавшего Маси Найем рассказал, что нардепу стало хуже, у него второй день держится температура.
Как ранее сообщалось, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.
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