Адвокат избившего Найема кавказца заявил о его скором возвращении в Украину

Защитник заявляет, что у подозреваемого нет намерений скрываться от закона.

Магомед Саитов намерен вернуться в Украину Фото: Facebook/Маси Найем

Адвокат подозреваемых в избиении народного депутата Мустафы Найема утверждает, что четвертый фигурант Магомед-Амин Саитов, объявленный в розыск после бегства в Баку, в скором будущем вернется в Украину.

"Безусловно, он вернется. Никто не будет прятаться. Понятно, что парень испугался, когда вмешивается советник министра внутренних дел. Но он вернется и даст показания. В этом нет никаких проблем", - цитируют Игоря Синиченко Украинские новости.

Сроки возвращения своего подзащитного адвокат не обозначил.

Как известно, Синиченко заявлял, что изначально конфликт на дороге был пустяковым, а масштабы своим поведением спровоцировал Найем.

Напомним, адвокат пострадавшего Алина Самалец заявляла в зале суда об угрозах в адрес ее подзащитного и требовала заключения обвиняемых под стражу.

Ранее брат пострадавшего Маси Найем рассказал, что нардепу стало хуже, у него второй день держится температура.

Как ранее сообщалось, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

Читайте наши новости в Facebook