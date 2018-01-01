Адвокат объяснил, зачем Бубенчик стрелял в "беркутовцев" на Майдане

Площадкой для своего высказывания Виталий Тытич избрал соцсеть Facebook.

Иван Бубенчик 24 Канал , подозреваемый в убийстве двух сотрудников "Беркута" в 2014-м во время Революции Достоинства, по мнению следствия, специально открывал стрельбу − для дестабилизации ситуации и увеличения градуса противостояния между силовиками и "майдановцами".

Соответствующее сообщение в четверг, 5 апреля, опубликовал на своей странице Facebook адвокат семей Небесной сотни Виталий Тытич − со ссылкой на текст официального подозрения.

"Около 7-8 утра 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости он совершил три прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" (7,62x39). В результате: смертельное ранение прапорщика ВВ (бедренная артерия, смерть в результате массивной кровопотери); смертельное ранение прапорщика "Беркута" (живот, внутренние органы, смерть в результате массивной кровопотери); ранения майора ВВ тяжкое телесное повреждение (плечо, сквозное, и грудной клетки)", – процитировал адвокат документ.

"Препарируя" текст подозрения, Тытич обращает внимание на то, что погибшие и раненый находились в подразделениях, не имевших отношения к преступным действиям, совершенных против активистов Майдана.

"По мнению следствия, Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение. Намеренно совершил противоправные действия по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости, понимая, что такие его действия могут привести к эскалации противостояния – к применению оружия в отношении участников протестных акций и, соответственно, до наступления тяжких последствий", – сообщается в подозрении.

Напомним, 3 апреля стало известно о задержании и вручении подозрения участнику Революции достоинства Бубенчику, которого подозревают в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Прокурор Департамента спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Алексей Донской сообщил, что Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство "беркутовцев".