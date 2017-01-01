Адвокат рассказал о состоянии расследования дела против экс-нардепа Мартыненко

По словам представителя защиты бывшего народного избранника, в деле насчитывается две сотни томов.
Такую информацию озвучил его адвокат Петр Бойко, сообщают "Украинские новости".
По его словам, 4 января правоохранители объявили об окончании досудебного расследования. Материалы уголовного дела переданы представителям защиты Мартыненко - ради ознакомления.
Бойко также отметил, что всего в деле насчитывается 200 томов.
Напомним, Мартыненко задерживался украинскими правоохранителями 20 апреля минувшего года по подозрению в растрате средств Восточного горно-обогатительного комбината.