Адвокат Рубана отправил по почте апелляцию на арест

Защита требует освобождения арестанта из-под стражи.
Адвокат задержанного Виталий Погосян 11 марта заявил, что документы отправил по почте. Об этом сообщает РИА Новости.
"Отправил апелляцию по почте", — сказал Погосян.
Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Владимира Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.
Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.
Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.
9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.