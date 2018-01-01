Адвокат Сущенко раскрыл подробности задержания журналиста в России

Защитник отметил, что украинец в Москве хотел узнать информацию о боевиках на Донбассе.

Адвокат Сущенко уверяет, что его подзащитный перед арестом собирал информацию YouTube

Накануне задержания в России украинский журналист Роман Сущенко разговаривал с российским военнослужащим и пытался узнать, намерены ли боевики атаковать Мариуполь.

"Я могу лишь сказать, что Роман общался только с одним военным, а не с "военными" во множественном числе, и это его приятель. Они знакомы 25 лет. Действительно, Роман интересовался, или боевики "ДНР" атакуют Мариуполь, будут ли в кампании осени 2016 года сделаны попытки массированного вторжения с территории России и с территорий, неподконтрольных Украине", - говорит адвокат Марк Фейгин в комментарии ресурсу Обозреватель.

Правозащитник отметил, что данная информация является секретной, поэтому он не может открыть все факты. По словам Фейгина, исключительно из этих данных не нужно делать окончательные выводы.

Напомним, Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого российские спецслужбы обвиняют в шпионаже.

Как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с вынесением в России обвинительного приговора Сущенко.

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