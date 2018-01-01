Адвокаты сына Януковича намерены судиться с Пономаревым за показания в суде

Екс-депутата Госдумы обвиняют в ложных показаниях.

Александр Янукович Фото: argumentua.com

Адвокаты сына экс-президента Виктора Януковича Александра заявили о подаче в ближайшее время иска о защите чести и достоинства против бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева.

Все показания бывшего российского политика защита сына беглого президента отрицает. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира в Facebook.

"С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И. Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления", — отмечается в заявлении.

Свидетельские показания Пономарева о том, что Россия дала сыну Януковича один миллиард долларов, защита категорически отрицает.

"Среди прочего, откровенной ложью является заявление И. Пономарева о том, что якобы в 2013 году Александр Янукович вел переговоры с руководством Российской Федерации о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого якобы получил 1 млрд. долларов в качестве подкупа за отказ президента Украины В. Януковича подписать Соглашения об ассоциации с ЕС", — отмечает пресс-секретарь Януковича.

Фото: скрин Facebook/Юрий Кирасир

Напомним, Пономарев во время допроса в Оболонском райсуде Киева заявил, что сын беглого президента Александр Янукович профинансировал создание так называемых "ДНР" и "ЛНР" из денег, которые получила его "семья" за отказ от ассоциации с ЕС и при соблюдении пророссийского курса.