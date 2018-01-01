Аэропорт "Жуляны" закрыли из-за аварии самолета при посадке

Причиной инцидента стал сильный дождь и ветер.
Об этом по состоянию 21:40 сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы. Причиной стал дождь, который сопровождался порывистым ветром.
Происшествие произошло с самолетом авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев. При приземлении в 20:40 он выкатился за взлетно-посадочную полосу. В это время на борту находилось 169 пассажиров. Никто из них не пострадал, все были эвакуированы и размещены в зале прилета.
На месте инцидента работает аварийно-спасательная бригада и эксперты, которые выясняют причины. Аэропорт было принято решение закрыть на пять часов до 1:00 15 июня.
Согласно расписанию, последний рейс, которому в этот вечер удалось вылететь, был в 20:00 (на Запорожье). Уже в 22:40 рейс на Варшаву отменен.
Напомним, ранее в аэропорту "Киев" в самолет, который должен был лететь в итальянский Неаполь, врезался погрузчик. Борт отбуксировали, а рейс отменили.
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