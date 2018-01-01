Сегодня, 04:18 RSS

Аэропорт "Жуляны" возобновил работу после аварии самолета

Сегодня, 02:01

Последствия инцидента удалось ликвидировать в краткие сроки.

пиртоьлбдю
"Жуляны" начали работать в штатном режиме Фото: Facebook/Аэропорт "Киев"
Международный аэропорт Киев имени Сикорского, известный как "Жуляны", который ранее закрывался после аварии самолета во время посадки, возобновил работу в штатном режиме.

"Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23.35", - сообщили на странице аэропорта в Facebook.

Отслеживать свои рейсы рекомендуется на онлайн-табло аэропорта.

пиртоьлбдю
Фото: Facebook/Аэропорт "Киев"

Напомним, происшествие произошло с самолетом авиакомпании Bravo. При приземлении в 20:40 14 июня он осуществил жесткую посадку. В это время на борту находилось 169 пассажиров.

Как ранее сообщалось, пассажиры жаловались на отсутствие эвакуации и необходимой помощи сразу после инцидента.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Аэропорт, Киев, Жуляны, авария, самолет, работа
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности