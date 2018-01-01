Аэропорт "Жуляны" возобновил работу после аварии самолета

Последствия инцидента удалось ликвидировать в краткие сроки.

"Жуляны" начали работать в штатном режиме Фото: Facebook/Аэропорт "Киев"

Международный аэропорт Киев имени Сикорского, известный как "Жуляны" , который ранее закрывался после аварии самолета во время посадки, возобновил работу в штатном режиме.

"Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23.35", - сообщили на странице аэропорта в Facebook.

Отслеживать свои рейсы рекомендуется на онлайн-табло аэропорта.

Напомним, происшествие произошло с самолетом авиакомпании Bravo. При приземлении в 20:40 14 июня он осуществил жесткую посадку. В это время на борту находилось 169 пассажиров.

Как ранее сообщалось, пассажиры жаловались на отсутствие эвакуации и необходимой помощи сразу после инцидента.

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