"Афро-украинский каратель". Уроженец Судана стал бойцом ВСУ: видео

Ахмед Абдулразик давно живет в Украине и не смог остаться в стороне от полыхающего на востоке Украины конфликта.

Ахмед Абдулразик Скриншот из видео

Выходец из африканской страны Судан Ахмед Абдулразик заключил трехлетний контракт и стал бойцом Вооруженных Сил Украины.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "Сегодня". Абдулразик в первый раз приехал в Украину еще в 2005-м – ради получения высшего инженерного образования в одном из полтавских вузов. Однако в этом не преуспел, но все равно остался в стране и позднее обзавелся семьей.

В состав ВСУ Ахмед пошел добровольно, поскольку "не мог смотреть на то, что происходит в Украине".

"Чувствовал себя неприятно. Люди воюют, а мы сидим или гуляем. Было желание, чтобы я не был просто человеком, которые говорит, а не делает. Просто люди не знают – я украинец или суданец", – говорит Абдулразик и добавил, что боевые товарищи называют его украинцем, несмотря на отсутствие гражданства.

Также Ахмед заявляет, что "твердо решил связать свою жизнь с Украиной, а карьеру – с украинской армией".

Напомним, ранее сообщалось о том, что разведчики ВСУ задержали диверсанта, перешедшего в "ЛНР".

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