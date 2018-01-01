"Агрессор не останавливается". Муженко отреагировал на почетные звания полков РФ

Глава ВСУ убежден, что Россия четко демонстрирует свое нежелание останавливаться на захвате украинских земель.

Муженко не сомневается, что россияне продолжат захватывать украинские земли УНИАН

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко отреагировал на присвоение частям русской армии названий украинских городов.

"Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", - написал он в Facebook.

Муженко обвинил Россию в имперских амбициях. Однако подчеркнул, что "действия России никак на нас не влияют", потому что у украинской армии есть свои военно-исторические традиции.

Он сообщил, что подписал приказ Генерального штаба, "который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики". Это подтверждение правильности нашего курса".

Фото: скрин Facebook/Виктор Муженко

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 11 российских воинских формирований – полков и дивизий – получили имена в честь городов, в том числе украинских.

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