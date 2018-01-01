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Активистка Femen пришла на Венский бал с представителями России – СМИ

Сегодня, 01:39

Сопровождали обнажившуюся протестующую несколько спутников, в том числе посол РФ в Австрии.

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Активистка Femen Алиса Виноградова пришла на Венский бал не одна. Фото: скрин видео ТСН
Представительницу движения Femen Алису Виноградову, которая топлес протестовала против присутствия президента Украины Петра Порошенко на Венском балу, мог привести на мероприятие посол России или австрийские пророссийские политики.

Соответствующие снимки опубликовал в Facebook блогер Юрий Гудименко, однако впоследствии со своей страницы их удалил, говорится в сюжете ТСН.

В Сети остались скриншоты фотографий, автором которых является фотограф Конни де Боклер. На снимках еще одетая Виноградова идет по красной дорожке Венской оперы в сопровождении посла России в Австрии Дмитрия Любимского. Вторым спутником активистки Femen был глава ультраправой австрийской партии Йоган Гуденус, известный незаконным посещением аннексированного Крыма и своей пророссийской позицией.

Другие фотографии демонстрируют уже обнажившуюся Виноградову. На них заметно, что спутники протестантки не удивились ее радикальному поступку. Российский посол, наблюдая за действиями девушки улыбался, а австрийский политик помог ей подобрать одежду.

Как сообщалось ранее, активистка женского движения Femen разделась перед гостями Венской оперы, которые пришли на бал, чтобы продемонстрировать протест против участия в мероприятии президента Украины Петра Порошенко. Девушка устроила акцию протеста на красной дорожке, по которой гости следовали в здание.
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Femen, Россия, Венский бал, фотографии
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