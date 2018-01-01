Активистка Femen пришла на Венский бал с представителями России – СМИ

Сопровождали обнажившуюся протестующую несколько спутников, в том числе посол РФ в Австрии.

Активистка Femen Алиса Виноградова пришла на Венский бал не одна. Фото: скрин видео ТСН

Представительницу движения Femen Алису Виноградову, которая топлес протестовала против присутствия президента Украины Петра Порошенко на Венском балу , мог привести на мероприятие посол России или австрийские пророссийские политики.

Соответствующие снимки опубликовал в Facebook блогер Юрий Гудименко, однако впоследствии со своей страницы их удалил, говорится в сюжете ТСН.

В Сети остались скриншоты фотографий, автором которых является фотограф Конни де Боклер. На снимках еще одетая Виноградова идет по красной дорожке Венской оперы в сопровождении посла России в Австрии Дмитрия Любимского. Вторым спутником активистки Femen был глава ультраправой австрийской партии Йоган Гуденус, известный незаконным посещением аннексированного Крыма и своей пророссийской позицией.

Другие фотографии демонстрируют уже обнажившуюся Виноградову. На них заметно, что спутники протестантки не удивились ее радикальному поступку. Российский посол, наблюдая за действиями девушки улыбался, а австрийский политик помог ей подобрать одежду.

Как сообщалось ранее, активистка женского движения Femen разделась перед гостями Венской оперы, которые пришли на бал, чтобы продемонстрировать протест против участия в мероприятии президента Украины Петра Порошенко. Девушка устроила акцию протеста на красной дорожке, по которой гости следовали в здание.