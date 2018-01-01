Активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали по подозрению в причастности к убийству "беркутовцев"

Во вторник, 3 арпеля, в Печерском райсуде Киева ему будут избирать меру пресечения.

Иван Бубенчик заявлял об убийствах "беркутовцев" Скриншот видео с youtube.com

Правоохранители вручили подозрение и задержали участника Революции достоинства Ивана Бубенчика. Львовянина подозревают в причастности к убийству сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" во время Евромайдана.

Эту информацию подтвердил руководитель Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Ранее в Facebook сообщалось о том, что сегодня был задержан "майдановец" Иван Бубенчик, которого подозревают в причастности к убийству "беркутовцев" на Майдане.

Бубенчик проходил как свидетель по делу о расстреле "беркутовцев", но сегодня ему было объявлено о подозрении, и сегодня же в Печерском райсуде Киева (на улице Крещатик) ему будут избирать меру пресечения, сообщает УНИАН.

В феврале 2016 года Бубенчик дал резонансное интервью изданию Bird in Flight, в котором заявил, что стрелял из помещения Консерватории по "беркутовцам" из принесенного на Майдан автомата Калашникова.

"Стрелял я из самого дальнего от Майдана окна за колоннами, на третьем этаже... Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовались только два выстрела. Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Так Бог повернул, так было сделано", - признался Бубенчик.

Активист отметил, что еще нескольких ранил в ноги: "Остальных мне не нужно было убивать, только ранить в ноги. Я вышел из Консерватории и стал двигаться вдоль баррикад. Стрелял, создавая видимость, будто у нас двадцать-сорок автоматов". По словам Бубенчика, его жертвами были преступники и враги: "Я должен говорить, чтобы другие люди знали, как поступать с врагами".

Стоит отметить, что в феврале 2014 года в силу вступил закон N737-VII об амнистии участников Евромайдана. Закон распространяется на всех участников массовых акций протеста с 27 декабря 2013 года по 2 февраля 2014 года. По делу Бубенчика правоохранители ранее уже заявляли о том, что не могут предъявить подозрения из-за принятого Верховной Рады закона об амнистии участников Майдана.