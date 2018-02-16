Общественный деятель указала на опасность усиления отчетности для общественных организаций

Усиление отчетности для общественных организаций станет еще одним инструментом давления власти, уверена Оксана Чепижко.

Единственная цель усиления отчетности для общественных организаций – создать дополнительные предлоги для проверок и давления на весь третий сектор. Об этом в колонке на "Украинской правде" пишет предприниматель, общественный деятель Оксана Чепижко.

По мнению предпринимателя, подобные инициативы государства имеют явно политический подтекст. Ведь общественные организации и так отчитываются дважды – они обязаны обнародовать ежегодный публичный отчет о своей деятельности и предоставлять детальную финансовую информацию для своих доноров.

"В случае с общественными организациями (и об этом говорит весь западный опыт) контроль может иметь одну цель – предотвратить отмывание денег и/или незаконное получение прибыли. Между тем, такой контроль даёт эффект только тогда, когда в государстве работает закон. Тот самый, который "один для всех". В противном случае неизбежен вопрос: а не попадут ли "под пресс" неугодные?", - отмечает Оксана Чепижко.

Кроме того, по мнению общественного деятеля, повышение требований отчетности для ОО приведет к еще большей бумажной волоките и вновь раздует чиновничий аппарат. А первыми под "отчетный пресс" попадут общественные организации, которые занимаются важными социальными проектами. Ведь дополнительного финансового ресурса для администрирования своей деятельности у них нет.

"И, наконец, чисто психологический момент. Неравнодушные украинцы подставили плечо государству в самые тяжелые времена, взяв на себя часть его функций. Поэтому теперешнее желание власти ужесточить правила для ОО многими воспринимается как элементарная неблагодарность. Выигравших в этой истории не будет", - считает Оксана Чепижко.