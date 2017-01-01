Активисты в Крыму рассказали, как оккупанты уничтожают Ханский дворец

Факты разрушений зафиксировал крымский активист, бывший председатель Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений.

В Крыму оккупанты уничтожают Ханский дворец adonis-crimea.com.ua

Российская фирма во время "реставрации" объектов на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника в Ханском дворце в оккупированном Крыму демонтировали и уничтожила конструктивные элементы исторического здания.

Ход реставрации зафиксировал на фото крымский активист, бывший председатель Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, побывавший на месте проведения работ, сообщает Радио Свобода.

"Балки уничтожены, их вывезли отсюда, часть распилили, часть увезли. То есть балки мы уже не восстановим, хотя они сами являются объектом культурного наследия, их нужно было сохранить. И по данным "УкрНИИреставрации", нужно было заменить только четыре балки, а они (реставраторы) заменили 100 процентов. Это уже непоправимо. Мы больше никогда не увидим Ханский дворец таким, каким вы пока еще его наблюдаете", — считает Дудаков.

Проект реставрации подготовила фирма "Кирамет" из Симферополя, генподрядчик — московская Atta-group. Обе фирмы не имеют опыта в сфере реставрации. Сам проект засекречен, украинским экспертам не удалось выяснить, где документ проходил обязательную экспертизу.

"Проводится работа по какому-то проекту, не обнародуется. Достаточно войти в компьютер и посмотреть состав той проектной группы, работающей над этим объектом — нет там специалистов по реставрации", — отмечает бывший председатель комитета реставрации Департамента охраны культурного наследия Украины Яков Дихтяр.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае — самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале являются кандидатами на включение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее Украина обратилась в ЮНЕСКО из-за уничтожения Ханского дворца.