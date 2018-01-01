Активисты вызвали полицию по факту нападения Луценко с топором

Пострадавшие рассказали правоохранителям об агрессивном поведении генпрокурора.

Луценко вышел с топором к протестующим Фото: скрин видео Youtube

Протестующие около дома генерального прокурора Юрия Луценко активисты утверждают, что 26 февраля около 22:00 на них напали с топором.

Мужчины заявили, что нападение с холодным оружием в руках осуществил лично глава Генеральной прокуратуры. Видео свидетельств очевидцев инцидента опубликовано в Facebook.

По словам активистов, Луценко вышел из своего дома с двумя охранниками и топором в руках, которым сразу же начал разбивать генератор и провода. Затем он сорвал плакат с требованием освобождения Севериона Дангадзе, соратника лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили. Один из пострадавших утверждает, что генпрокурор вырвал у него телефон и бросил в снег.

Пострадавшие вызвали на место инцидента сотрудников правоохранительных органов, которые выслушали и задокументировали все обстоятельства происшествия.

Напомним, днем ранее Луценко общался с пикетчиками по-другому. Он заверил, что готов к массовым протестам под его домом, однако данные акции не помогут Дангадзе, которому грозит до восьми лет тюрьмы.