Активные бои. На Донбассе погибли два воина ООС, в разведке назвали потери врага

В четверг на Донбассе боевики десятки раз открывали огонь.
Украинские воины надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу, погибли два наших защитника, шесть получили ранения, по данным разведки, уничтожены 12 боевиков, а 10 — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.
На Луганском направлении бои не прекращались вблизи Новотошковского и Орехово, на Горловском наиболее активно боевые действия продолжались у Троицкого, Луганского и Пивденного.
На Донецком направлении было "горячо" в районах Авдеевки, Опытного, Новотроицкого и Богдановки, а на Мариупольском интенсивные бои продолжались возле Водяного и Лебединского.
Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.
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