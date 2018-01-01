Активные бои. На Донбассе погибли два воина ООС, в разведке назвали потери врага

В четверг на Донбассе боевики десятки раз открывали огонь.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, были уничтожен 12 боевиков Reuters

В четверг, 14 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 33 раза нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

Украинские воины надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу, погибли два наших защитника, шесть получили ранения, по данным разведки, уничтожены 12 боевиков, а 10 — ранены, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

На Луганском направлении бои не прекращались вблизи Новотошковского и Орехово, на Горловском наиболее активно боевые действия продолжались у Троицкого, Луганского и Пивденного.

На Донецком направлении было "горячо" в районах Авдеевки, Опытного, Новотроицкого и Богдановки, а на Мариупольском интенсивные бои продолжались возле Водяного и Лебединского.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, были уничтожен 12 боевиков Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.

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