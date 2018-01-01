Активные боевые действия. На Донбассе воины ООС уничтожили технику противника — разведка

В понедельник на востоке нашей страны террористы, в частности, били из гранатометов.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, была уничтожена техника боевиков lug-info.com

В понедельник, 18 июня, на Донбассе в районе операции Объединенных сил террористы 28 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, шли активные боевые действия.

Подразделения украинских воинов, по данным разведки, уничтожили одну боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66, ранены пятеро врагов, говорится на странице пресс-центра ООС в Facebook.

По его данным, активные боевые действия продолжались на Луганщине, там террористы прибегли к провокационным действиям в районе Новотошковского, а на Горловском направлении — у Верхнеторецкого.

"На Донецком направлении вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих", — отмечается в сообщении.

На Мариупольском направлении боевые действия не прекращались в районе Старогнатовки, Чермалыка и Лебединского, там враги применяли минометы и подвергали опасности мирное население.

Вчера на Донбассе, по данным разведки, была уничтожена техника боевиков Скриншот с facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 31 мая на Донбассе подразделения ООС вели активную оборону, по данным разведки, уничтожены два боевика, а еще два — получили ранения, ликвидированы пять единиц техники, в том числе два грузовика с боеприпасами.

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