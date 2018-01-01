"Акты вандализма отменяются". В УЕФА приняли решение по баннерам "Газпрома" на Крещатике

Печатается новое оформление для фан-зоны на Крещатике.

В Киеве убрали логотип российский компании "Газпром" с баннеров территории "Фестиваля чемпионов" для болельщиков и гостей финала Лиги Чемпионов на Крещатике.

Таким образом УЕФА поддержал позицию киевских городских властей о невозможности использования логотипов российского "Газпрома" в качестве партнера УЕФА, сообщил официальный представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу ЛЧ-2018 в Киеве Андрей Мирошниченко в своем Facebook.

"Массовые акции протеста, акты вандализма и граффити-шоу отменяются. УЕФА согласилась с позицией КГГА о невозможности использования логотипов "Газпрома" даже как информации о партнерах Лиги Чемпионов. Все убрано. Уже сейчас печатается новое оформление, которым заменят демонтированное. Всем благодарны за понимание", — написал Мирошниченко.

Напомним, журналист Наталья Мамчур опубликовала фотографии фан-зоны финала Лиги чемпионов, где были видны баннеры с логотипом российской компании "Газпром".

После этого Киевская городская администрация обратиться в УЕФА с требованием убрать логотип "Газпрома" из фан-зоны финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве.

Ранее сообщалось, что сотрудникам полиции, которые будут встречать футбольных болельщиков во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве, разукрасят лица краской.

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