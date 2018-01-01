Аморальное хобби. Сотрудников аэропорта застукали за неприличным занятием, видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали противоправные действия отрудников аэропорта "Борисполь".

В международном аэропорту "Борисполь" сотрудники рылись в чужих вещах и примеряли их на себя.

Как сообщает Служба расследований краж из багажа аэропорта "Пан Шукач" в Facebook, камеры видеонаблюдения зафиксировали их противовправные действия.

У приемосдатчиков потерянного багажа появилось одно аморальное хобби. Они считают, что все, что лежит у них под рукой — их собственность, говорится в подписи видео.

"Пан Шукач и Служба расследований краж из багажа разоблачили непорядочных работников "Борисполя". Как говорится, страна должна знать своих "героев". Виновникам советуем задуматься и поработать над "облико морале". Аэропорт усиливает видеонаблюдение и внутренний контроль", — говорится в сообщении.