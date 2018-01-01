Антисептик оказался фальсификатом: в Украине запретили популярное лекарственное средство

Аптекам предписано осуществить изъятие из обращения фальсифицированной продукции.
Причиной запрета послужило выявление фальсификации препарата, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Этанол 70, раствор для наружного применения 70% по 100 мл во флаконах, серии 010317, с маркировкой производителя ЧП "Килафф", Украина, который реализуется с сертификатом качества, имеет признаки фальсификации: в фальсифицированном сертификате качества производителя указан размер серии – 407123 флаконов (вместе с тем, в реализации находится и оригинальный сертификат качества производителя, в котором указан размер серии – 7123 флаконов)", — сказано в распоряжении за подписью и. о. главы ведомства Владислава Целины.
При этом документом всем аптекам предписано осуществить изъятие из обращения указанного препарата.
Напомним, ранее в Украине запретили применение и реализацию двух лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.
Кроме того, после смерти пациента в Украине запретили аспирин. Лекарство признано потенциально опасным.
Ранее Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла распоряжение, запрещающее в Украине ряд медикаментов. Речь о медпрепаратах, которые применяются для проведения МРТ-диагностики с контрастом.
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