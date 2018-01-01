Антонов готов в грузоперевозках заменить Россию на НАТО и ЕС

В компании отметили, что российская "Волга-Днепр" отказалась от сотрудничества.

"Антонов" гарантирует предоставление самолетов для грузоперевозок по программам НАТО и ЕС Фото: Reuters

Государственный авиационный концерн "Антонов" заявил о готовности выполнять стратегические перевозки по программе Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) в интересах НАТО и ЕС, поскольку российская авиакомпания "Волга-Днепр" выходит из совместной программы с "Авиалиниями Антонова"

Такое заявление сделали представители госкомпании в рамках участия в работе международной авиакосмической выставки ILA-2018, проходящей 25-29 апреля в Берлине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Поскольку российская компания Волга-Днепр намерена выйти из программы Strategic Airlift Interim Solution (SALIS), Антонов готов предоставить полный спектр услуг странам-участницам этой программы и гарантирует предоставление необходимого количества самолетов Ан-124-100 Руслан и Ан-225 Мрия для выполнения стратегических авиаперевозок в интересах НАТО и ЕС", - отметили представители ГП "Антонов".

В госкомпании подчеркнули, что в связи с новой геополитической ситуацией украинский оператор тяжелого транспортного "Ан-124-100 Руслан" прекратил сотрудничество с российской "Волга-Днепр". "Антонов" уже сотрудничает с западными партнерами НАТО в программе SALIS.

Напомним, ранее представители госпредприятия "Антонов" заключили контракт с французской компанией "Боллоре", согласно которому тяжелые транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" будут перевозить европейские спутники и оборудование для них.

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