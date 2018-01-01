Апелляционный суд оправдал скандального журналиста-противника мобилизации Коцабу

Ранее, по решению инстанции, обвиняемый был приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Суд оправдал Коцабу, выступившего против мобилизации Фото: Facebook/Руслан Коцаба

Апелляционный суд Львовской области во время повторного рассмотрения дела оправдал журналиста из Ивано-Франковска Руслана Коцабу , которого обвиняли в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

"Апелляционный суд Львовской области на заседании 29 мая постановил оставить без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора", - цитирует Укринформ пресс-секретаря областного Апелляционного суда Александру Пержило.

Напомним, Коцабу привлекли к уголовной ответственности за опубликованный в соцсети видеоролик, в котором он пропагандировал против мобилизации. Его арестовали по решению суда 8 февраля 2015 года.

Затем в мае 2016 года суд Ивано-Франковска приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы.

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