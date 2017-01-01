Архиепископ прояснил ситуацию с "независимостью" УПЦ (МП) от РПЦ

Архиепископ Евстратий (Зоря) дал комментарий по волнующему многих православных украинцев вопросу.

Представители УПЦ (МП) Prm.ua

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря), во время чата для " Главреда " прокомментировал вопрос читателя о "независимости" УПЦ (Московского патриархата).

"Все эти сообщения (о независимости - ред.) являются прямо противоположными тому, что произошло на самом деле. И ими только прикрывается сужение прав самоуправления церкви Московского патриархата в Украине. В Уставе РПЦ действительно была выделена отдельную главу для описания прав УПЦ МП. Однако если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что во всех случаях Русская церковь оставила за собой последнее слово - она одобряет выбор руководителя УПЦ МП, ее Устав, высшие органы РПЦ имеют право выдавать решения, обязательные для исполнения и в УПЦ МП. Поэтому на самом деле произошло сужение прав под громкими лозунгами их якобы расширения", - сказал он.

Напомним, ранее архиепископ рассказал о поместной церкви в Украине.





