Астролог рассказал, есть ли шансы у Вакарчука и Зеленского стать президентом

У Вакарчука Луна в соединении с Сатурном и Венерой в зодиакальном знаке Рака означают, что он может быть очень важной персоной в своей стране.

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Шоумен и актер Владимир Зеленский никогда не станет президентом Украины.

Такое мнение высказал известный астролог Влад Росс в ходе чата на "Главреде", отвечая на вопрос, может ли к власти прийти не политик, а Зеленский или певец Святослав Вакарчук.

"Мой давний прогноз говорит о том, что лучшим президентом для Украины будет Телец. Этот прогноз составлялся еще задолго, когда вообще заговорили о такой теоретической возможности. Вакарчук по знаку Зодиака и есть Тельцом. Плюс — его имя можно воспринимать как "святой Слава". А еще и Белая Луна у него находится в знаке Украины, то есть тоже в Тельце — это ангел-хранитель для нашей страны", - заявил Росс.

Астролог отметил, что из двух кандидатур - Зеленского и Вакарчука - последний больше подходит на роль президента.

"У него Луна в соединении с Сатурном и Венерой в зодиакальном знаке Рака, что значит, что он всегда связан с родиной, и он может быть очень важной персоной в своей стране. Все это может быть показателем не то, чтобы политического гения, но человека, который способен управлять и вести за собой других людей. Поэтому из этих двух кандидатур Вакарчук более благоприятен. Я смотрел гороскоп Владимира Зеленского — он всего лишь шоумен и никогда не станет президентом", - резюмировал астролог.

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