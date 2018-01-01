Астролог спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе

Астролог отметил, что уже где-то с мая 2018 года наша страна получает те шансы для развития.

Игорь Никишин. Главред

Украина в 2018 году получает все шансы для развития и перемен. А проблема Донбасса начнет решаться с конца текущего года, хотя до полного разрешения всех проблем еще достаточно далеко.

Такое мнение высказал директор Украинского астрологического института Павла Глобы, астролог Игорь Никишин на чате в "Главреде".

Астролог отметил, что в прогнозе на 2017 год он указывал, что "это год нарастания и доведения до максимума всех противоречий в укладе нашей страны. И вот сейчас, уже в 2018 году, это дает шансы для развития нашей страны".

"Я настроен оптимистично и могу сказать, что уже где-то с мая 2018 года наша страна получает те шансы для развития, которые были, но не могли быть использованы по тем или иным причинам.

По моим расчетам, проблема Донбасса начнет решаться с конца 2018 года. Есть надежда, что все-таки перестанет литься кровь. Хотя до полного решения всех проблем еще достаточно далеко, ожидаю где-то к 2020 году, не раньше", — говорит Никишин.

Он также прогнозирует, что перемены уже постепенно начинаются с весны.

"Новой точкой отсчета для нашей страны станет апрель 2019 года, как раз после выборов президента, если они, конечно, не состоятся раньше", — подчеркнул астролог.

Что касается "ЛНР" и "ДНР", говорит Никишин, то вряд ли можно вести речь о самостоятельности этих образований.

"Склоняюсь к тому, что рано или поздно эти "республики" вернутся в состав Украины", —подытожил Никишин.

Напомним, военный эксперт Сергей Згурец спрогнозировал, сколько еще продлится конфликт на Донбассе.