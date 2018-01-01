АТО: Боевики применили запрещенное оружие, есть раненые

Прошедшие сутки прошли неспокойно.

Боевики применили минометы. twitter.com/dubovoyslavyans

В течение 18 апреля боевики обстреляли позиции ВСУ 50 раз, двое украинских воинов ранены.

"На Донецком направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты "Бутовка", Невельского и Новотроицкого", – сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Также под огонь из 120 мм минометов попали позиции сил АТО возле Николаевки. Кроме этого, противник применил 82 мм минометы и гранатометы в районе Песков и Водяного.

"Из гранатометов противник открывал огонь по защитникам Талаковки, Гнутового, Богдановки и Авдеевки, из вооружения БМП – обстреливал наши укрепления под Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – возле Опытного, Водяного и Талаковки", – отметили в штабе.

Стрелковое оружие враг применял в районе Верхнеторецкого, Лебединского, Каменки, Марьинки, Широкиного и Авдеевки, неподалеку Гнутового велся снайперский огонь.

На Луганском направлении боевики открывали огонь по украинским укреплениях из 82 мм минометов возле Новоалександровки и Попасной. Кроме того, из гранатометов обстреляны защитники Луганского и Светлодарска.

Из крупнокалиберных пулеметов – позиции в Новолуганском, а снайперского оружия – возле Майорска и Новгородского.

Напомним, 17 апреля в зоне АТО на Донбассе террористы продолжали игнорировать режим полного прекращения огня. За сутки 45 раз обстреляли позиции украинских воинов, один наш боец погиб, а трое — получили ранения.