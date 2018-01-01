Аваков назвал сожжение националистами лагеря ромов "средневековым варварством"

Министр заверил, что виновные понесут заслуженное наказание.
Недопустимо, чтобы в современной Украине в XXI веке исключительно из-за предвзятого отношения к асоциальному образу жизни, который ведут отдельные представители одной этнической группы наших граждан, их дискриминировали, запугивали и преследовали", - цитирует Авакова департамент коммуникации МВД Украины.
Министр подчеркнул, что недопустимо такое варварское отношение к женщинам и детям, а также порча имущества граждан, к которым отнеслись "как к животным".
"Портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство. Оно не подходит современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам", - заявил он.
Аваков подчеркнул, что при расследовании преступлений полиция не разделяет злоумышленников по этническому принципу, поскольку перед законом все равны.
"Для нас все они сугубо - или граждане Украины или иностранцы, или лица без гражданства. Различные преступления и правонарушения совершают представители разных национальностей и этнических групп, и все они равны перед украинским законом", - сообщил Аваков.
Как сообщалось ранее, члены радикальной организации С14 21 апреля выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и личные вещи постояльцев. Координатор националистов добавил, что на следующей неделе пройдут аналогичные акции против ромов.
Позже стало известно, что по факту разгона и сожжения лагеря ромов на Лысой горе в Киеве столичная полиция открыла уголовное дело, хотя ранее в правоохранительных органах заявили, что из-за отсутствия заявиления от потерпевших расследование проводиться не будет.
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