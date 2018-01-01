Аваков назвал сожжение националистами лагеря ромов "средневековым варварством"

Министр заверил, что виновные понесут заслуженное наказание.

Арсен Аваков собирается наказать С14 за разгром лагеря ромов Фото: mvs.gov.ua

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине является недопустимой дискриминация каких-либо этнических групп лишь за предвзятое отношение некоторых к асоциальному образу их жизни, поэтому разгром лагеря ромов на Лысой горе в Киеве будет расследован и виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Недопустимо, чтобы в современной Украине в XXI веке исключительно из-за предвзятого отношения к асоциальному образу жизни, который ведут отдельные представители одной этнической группы наших граждан, их дискриминировали, запугивали и преследовали", - цитирует Авакова департамент коммуникации МВД Украины.

Министр подчеркнул, что недопустимо такое варварское отношение к женщинам и детям, а также порча имущества граждан, к которым отнеслись "как к животным".

"Портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство. Оно не подходит современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам", - заявил он.

Аваков подчеркнул, что при расследовании преступлений полиция не разделяет злоумышленников по этническому принципу, поскольку перед законом все равны.

"Для нас все они сугубо - или граждане Украины или иностранцы, или лица без гражданства. Различные преступления и правонарушения совершают представители разных национальностей и этнических групп, и все они равны перед украинским законом", - сообщил Аваков.

Как сообщалось ранее, члены радикальной организации С14 21 апреля выгнали табор ромов с Лысой горы в Киеве, после чего сожгли палатки и личные вещи постояльцев. Координатор националистов добавил, что на следующей неделе пройдут аналогичные акции против ромов.

Позже стало известно, что по факту разгона и сожжения лагеря ромов на Лысой горе в Киеве столичная полиция открыла уголовное дело, хотя ранее в правоохранительных органах заявили, что из-за отсутствия заявиления от потерпевших расследование проводиться не будет.

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