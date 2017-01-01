Аваков рассказал, зачем в Украине появились "Национальные дружины", фото, видео

В Украине не может быть никаких парамилитарных образований, заявил Аваков.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "Национальные дружины" могут существовать как общественные организации, не нарушая закон. В Сети уже сравнили "Дружины" с парамилитаристскими организациями нацистов.

"В государстве Украина есть только одна монополия на применение силы – государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, ВСУ. Все другие парамилитарные образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Общественные движения могут быть какими угодно, но только не выходить за рамки закона", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

"Я, как министр не позволю, чтобы были параллельные структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные милитарные формирования", — добавил глава МВД.

Как известно, 28 января в Киеве состоялся марш и присяга членов организации, которая себя называет "Национальные Дружины", пишет ТСН.

Согласно информации на Facebook-странице этого образования, "Дружины" были созданы на базе полка "Азов". Возглавляет их бывший командир полка Игорь "Черкас" Михайленко. А на торжественной части на территории музея "Киевская крепость" присутствовал народный депутат Андрей Билецкий — также экс-командир полка "Азов".

В организации отмечают, что собираются навести "украинский порядок" на улицах мирных городов, где, по их наблюдениям, значительно вырос уровень преступности, с которым не способны справиться правоохранители.

"Чтобы патрулировать свои улицы. Чтобы защищать. Чтобы чистить родные города от различной гнили, от алкашни до наркоманов и дальше. Помните: когда-то, в рядах добровольческих батальонов, мы отстояли Украину в самую горячую фазу войны. Сегодня мы наведем в нашей стране Порядок, который так нужен рядовым украинцам", - говорится в сообщении. В то же время в организации не уточняют, как именно будет происходить наведение порядка и что именноозначает для них "порядок".

Также отмечается, что участниками "Дружин" являются добровольцы.

"Эти ребята на добровольной основе день за днем выходят на улицы, патрулируют парки, борются с социальной деградацией населения, то есть с игровухами, наливайкам, наркопритонами и тому подобное. Украинские мужчины делают то, чего не делает нынешняя власть. Все бойцы Национальных Дружин имеют униформу и шевроны, которые нужно заслужить. Мы покупаем все это на членские взносы наших бойцов. Других расходов мы не имеем и поэтому не нуждаемся", — отметили в "Национальных дружинах".

Стоит добавить, что видео с маршем "Национальных дружин" вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть юзеров с одобрением восприняла инициативу патрулировать улицы негосударственными структурами, однако большинство забеспокоилось из-за желания "наводить порядок" гражданскими лицами, не уполномоченными для этого государством. Некоторые пользователи Сети сравнили "Дружины" с парамилитаристскими организациями нацистов.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге члены "Национальных дружин" ввязались в драку с полицией.