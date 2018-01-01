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Аваков заявил о готовности приступить к "шагам деоккупации Донбасса"

Вчера, 23:13

Глава МВД подчеркнул, что реализацию проекта можно начинать в ближайшее время.

Аваков
Арсен Аваков заявил о готовности возвращать Донбасс в состав Украины Пресс-служба МВД
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о результатах совещания с командирами на линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса.

"На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами относительно стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса — есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter.

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Фото: Twitter/Арсен Аваков

Напомним, ранее Аваков заявлял, что российские военнослужащие в зоне конфликта на Донбассе применяют ослепляющее лазерное оружие против украинских пограничников и бойцов Нацгвардии.

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Теги:  
Арсен Аваков, Донбасс, деоккупация, совещание, реинтеграция
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