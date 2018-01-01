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Авто под водой и реки вместо улиц. Чернигов накрыл мощный ливень: фото и видео

Сегодня, 13:32
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1 / 8 Чернигов накрыл мощный ливень (Facebook.com/livechernihiv)

В Чернигове не обошлось без разрушений.

В Чернигове в результате мощного ливня пострадали автомобили, оказавшиеся под водой, а городские улицы превратились в настоящие реки.

При этом не обошлось без разрушений: на улице Гончей, 25 упала стена дома, пострадали и гаражные кооперативы, говорится в сообщении в Facebook-сообществе "ЧерниговLive".

Напомним, ранее сообщалось, что в ряде районов Ивано-Франковской области (Прикарпатье) в результате выпадения дождя, местами очень сильного, в четверг, 28 июня, были подтоплены 202 жилых дома, помещения предприятий, административные здания, приусадебные участки.

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Теги:  
Чернигов, ливень, непогода, затопление
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