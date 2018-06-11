Ажиотаж вокруг участия футболистов Закарпатья в чемпионате "непризнанных стран": в команде не было украинцев

Власти области заявили, что игроки являются выходцами из Украины, однако сейчас это граждане Венгрии.

В Закарпатье нашли сепаратизм там, где его нет Фото: Mukachevo.net

В Закарпатской областной государственной администрации опровергли информацию об участии граждан Украины в составе футбольной команды "Карпаталия" в футбольном чемпионате непризнанных государств в Лондоне.

"В этой команде семь игроков - выходцев из Закарпатья. Некоторые из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК Говерла. Сейчас ни один из них не является игроком ни одного закарпатского клуба. Все они - граждане Венгрии", - сообщил Громадському радио пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

По словам закарпатского чиновника, футболисты изредка посещают родственников в Закарпатской области, однако постоянно не живут. По приезду в Украину СБУ проведет с ними беседу. Галас подчеркнул, что считает неприемлемым использование украинского флага на гербе футбольной команды "Карпаталия".

Отмечается также, что несколько игроков планировали с чемпионата приехать сразу в Украину, однако из-за ажиотажа, вызванного игрой, не могут пересечь государственную границу.

Как ранее сообщалось, футбольная команда "Карпаталия" из Закарпатья обыграла Северный Кипр со счетом 3:2 и стала победителем альтернативного чемпионата мира по футболу 2018 года для непризнанных территорий. На победу гневно отреагировал министр иностранных дел Павел Климкин.

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