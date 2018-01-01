Бабченко рассказал, когда заказчики его убийства повторят попытку покушения

Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, пишет журналист.

Аркадий Бабченко ждет нового покушения

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что через пару месяцев может повториться попытка его устранения.

"Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени. А если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали", — написал Бабченко в Facebook.

По его словам, в запасе есть пара месяцев до того момента, "пока ты не начнешь заново параноить — началась на тебя охота опять, или нет".

Напомним, ранее экс-чиновник Пентагона сказал, как властям Украины "аукнется" спецоперация "Бабченко".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram