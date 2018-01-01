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"Бандеровцы — это умалишенные маньяки". Глава "Оппоблока" в Одесском облсовете цитирует Геббельса

Сегодня, 16:51

Вадим Шкаровский процитировал высказывание одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера.

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Вадим Шкаровский цитирует Геббельса Facebook В.Шкаровского
Глава фракции "Оппозиционного блока" в Одесском облсовете Вадим Шкаровский процитировал высказывание одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера — Пауля Йозефа Геббельса.

Соответствующее фото с цитатой Геббельса Шкаровский разместил в своем Facebook.

"Бандеровцы — это умалишенные маньяки или, другими словами, озверевший скот. Но именно такие нам нужны в данный период времени, чтобы уничтожить непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены, так как зверям не место среди людей", — гласит цитата Геббельса, которая понравилась Шкаровскому.

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Facebook В.Шкаровского

Напомним, ранее в польском Кракове появились антиукраинские плакаты с призывом "Уничтожай бандеровцев".

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Теги:  
Одесса, облсовет, Вадим Шкаровский, Оппоблок, Йозеф Геббельс, бандеровцы
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