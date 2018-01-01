"Бандеровские пидар*сы". В Ровно мужчина с портретом Николая II зовет российские танки: видео

Сотрудницу полиции нарушитель порядка назвал "сатаной в штанах" и начал крестить.

Мужчина пытался от полиции откреститься Скриншот из видео

В центре Ровно сотрудники патрульной полиции задержали 71-летнего жителя Почаева Тернопольской области, который держал в руках портрет Николая II и кричал, что ждет российские танки.

"В 11.00 мной была вызвана полиция, и данного персонажа забрали на ул. Пушкина. По состоянию на 15.00 он снова сидел на том же месте с той же иконой святомученика Николая II. Но это не самое смешное - этоn человек таким образом просит деньги! А наши не обремененные умом земляки радушно ему жертвуют ну и жалеют старого, немощного, богообразного мужчину!", - сообщил об инциденте в Facebook Роман Федоренко.

После прибытия мужчина назвал сотрудницу правоохранительных органов "сатаной в штанах" и начал крестить ее. Патрульные задержали мужчину и увезли в отделение полиции. Как было установлено, задержанный является уроженцем Российской Федерации. Об этом сообщает Ровно Вечернее.

На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и отпустили. Привлекается по данной статье он не впервые, ранее его задерживали в другом районе города.

Напомним, в городе Кривом Роге Днепропетровской области 18 июля на территории депо КП "Скоростной трамвай" мужчина, представившийся замначальника охраны, ударил журналистов, которые расследовали обращение граждан об убийстве собак.

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