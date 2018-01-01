Барна об истории с "выносом" Яценюка: это не выражение сексуальности

Нардеп считает, что вошедший в историю инцидент не попадет под санкцию его авторского закона.

Барна считает, что не проявлял сексуальность по отношению к Яценюку Фото: Reuters

Народный депутат от БПП Олег Барна, который подал законопроект о запрете "публичного проявления любых видов сексуальной ориентации", не считает, что сам может быть наказан.

Отвечая на вопрос ведущей телеканала 112 Украина о том, сколько ему грозит за "вынос" Яценюка из-за трибуны парламента согласно законопроекту, он ответил, что в нем предусмотрены только штрафы.

"Во-первых, там только штрафы предусмотрены. Второе: я вас дико разочарую, потому что закон обратной силы не имеет, поэтому не будет распространяться. Третий момент: цветы в знак благодарности - не выражение сексуальности. Это уже другой вопрос, это уже история", - заявил он.

Напомним, Барна подал законопроект в качестве реакции на прошедший в Киеве "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек.

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