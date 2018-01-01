Байкера Путина выдворили из Украины

Байкеру "Водяному" запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Байкер по прозвищу "Водяной" dpsu.gov.ua

Украинские пограничники не пустили в страну российского байкера по прозвищу "Водяной" из любимого мотоклуба российского президента РФ Владимира Путина — "Ночные волки".

Как сообщили в пресс-службе украинских пограничников, мужчина прибыл в Украину рейсом в аэропорт "Борисполь".

"Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу "Водяной". Сейчас иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, он возвращен обратно", — говорится в сообщении пограничников.

В сообщении также отмечается, что пограничники продолжают отслеживать лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны.

Ранее СБУ разоблачила схему, по которой российский байкер Александр Залдостанов по кличке "Хирург" незаконно присваивал деньги, часть которых передавал боевикам ДНР и ЛНР.