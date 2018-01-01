"Бедность, коррупция, диктатура, безработица". Российская журналистка описала реалии "ЛДНР"

Ранее россиянка симпатизировала самопровозглашенным формированиям, однако впоследствии изменила свое мнение.

На территории непризнанных республик царит депрессия и разруха Reuters

Журналист газеты "Русский репортер" Марина Ахмедова в канун четвертой годовщины создания так называемой "Донецкой народной республики" решила высказать объективное мнение о ситуации в оккупированном Россией украинском регионе.

"Не надо было нашим СМИ рассказывать о том, как плохо жить на Украине. Надо было рассказывать о том, как хорошо жить в Республиках. Если бы это было правдой. Но это неправда. Жители республик страдают - от бедности, коррупции, диктатуры, безработицы. От деградации страдают они. Чего бы ни говорили российские СМИ, многочисленные родственные и дружеские связи между Украиной, республиками и Россией быстро выводят неправду на чистую воду", - написала Ахмедова в Facebook.

По словам журналистки, СМИ должны были показывать позитивные качества лидеров "ЛДНР", однако это не так просто, поскольку большинству жителей территорий они уже "несимпатичны". Ахмедова созналась, что в Украине выискивали пророссийски настроенных граждан и устраивали провокации, однако со временем это перестало работать.

"Показать хорошую жизнь в республиках было единственным способом сохранить доброе отношение политически-пассивных украинцев к России. Уже упущенным способом", - написала российская журналистка.

Фото: Facebook/Марина Ахмедова

Напомним, 9 мая в центре захваченного Донецка во время устроенного боевиками самопровозглашенной "ДНР" парада в честь 73-годовщины победы в Великой Отечественной войне произошел конфуз. Во время проезда на авто "министра обороны" Владимира Кононова на дорогу выбежала собака и, когда "чиновник" отдавал честь террористам, сложилось впечатление будто жест адресовался животному.

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