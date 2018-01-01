Бешеные псы. В Николаеве стая бродячих собак загрызла животных в зоопарке: фото, видео

Жуткая для всех любителей "братьев наших менших" произошлов в городском зверинце.

В Николаеве в зоопарк прорвалась стая бездомных собак и загрызла нескольких животных.

Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале учреждения. Согласно, обнародованным данным, инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник − с 30 апреля на 1 мая, около 03.00 по киевскому времени.

"Через отверстие, проделанное в ограждении зоопарка, на его территорию проникла стая бродячих собак, что было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на территории зоопарка. Пост видеонаблюдения находится в помещении охраны. К сожалению, охрана зоопарка вовремя не установила данный факт. Собаки проникли в вольер к альпакам (разновидность верблюда – "Главред") и загрызли четырех животных", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что зоопарку был нанесен значительный материальный ущерб.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в британском зоопарке верблюда назвали в честь новорожденного принца.

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