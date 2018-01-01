Беспорядки в Одессе: в полиции рассказали о пострадавших у офиса компании по продаже криптовалют

Пикетчики назвали предпринимателей сепаратистами, потому что недавно один из бизнесменов на Куликовом поле публично оскорбил патриотов.

Беспорядки в Одессе фото: Думская

В Одессе в результате беспорядков возле офиса фирмы "Украинская национальная блокчейн ассоциация" , которая занимается продажей криптовалют, есть пострадавшие, сообщил заместитель начальника ГУ НП в Одесской области Иван Ищенко.

Один из участников столкновений получил травму, полицейским пришлось направить его в больницу. Кроме того, по словам Ищенко, задержаны активисты, которые бросали в полицейских яйца и обливали зеленкой.

Отметим, что активисты выясняли отношения с бизнесменами, а те спрятались в офисе, который охраняет агентство "Самсон". При этом пикетчики назвали предпринимателей сепаратистами, потому что недавно один из бизнесменов на Куликовом поле публично оскорбил патриотов.

За совершение мелкого хулиганства в Киевский отдел полиции доставили трех граждан, которые кинули в охранников фирмы чем-то пахучим. Их привлекут к админответственности по ст. 173 КУоАП. Решается вопрос о квалификации случившегося по части 2 ст. 296 УК Украины.

Напомним, в ноябре 2017 года в Одессе митинг против строительства многоэтажки возле Летнего театра в Горсаду превратился в серьезную драку с полицией.

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