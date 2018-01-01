"Беспредел". В Сети появилось видео разгона боевиками "ДНР" морской дискотеки

Туризм на временно оккупированных территориях явно упадочен и порочен.

Скриншот из видео Азовского моря, во временно оккупированном городе-курорте Седово, боевики разогнали топлу танцующих на дискотеке людей и задержали одного из них.

Соответствующая видеозапись инцидента была опубликована на YouTube. Прибывшие на место инцидента террористы несколько раз в грубой форме предупредили о запрете снимать их на видекамеры смартфонов.

"Разошлись отсюда", - угрожающе сказал один из боевиков. Затем террорсты потребовали "выключить музыку", потому что эт "нарушение общественного порядка".

Отдыхающие начали скандировать: "Музыку!". После этого террористы ударом приклада свалили на землю мужчину, снимавшего их на камеру смартфоны, и забрали его с собой. "Это беспредел!" − активно возмущались оставшиеся без дискотеки отдыхающие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили снимки упадочного курорта на захваченном Донбассе.

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