"Бессердечное тупое существо". В Сети возмутились Фреймут, пытавшейся "всучивать" котят депутатам

Маховик скандалов вокруг украинской телеведущей раскручивается все сильнее.

Ольга Фреймут возле Рады facebook.com

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут "впипла" в очередной скандал.

Пользовательница Оксана Краснова опубликовала пост с фото, на котором запечатлена Фреймут в окружении съемочной группы под Верховной Радой. В руках у телеведущей корзина с котятами, которых она пыталась раздавать депутатам.

"Эта офигевшая Фреймут приперлась под Верховную Раду с корзиной крошечных котят. Которых она пихала всем депутатм подряд. ЖИВЫХ маленьких котеек!!!! Она впихивала в руки совершенно незнакомым людям и с преспокойно отваливала дальше. Один мужик взял котенка, как кулечек с мусором и с отвращением понес куда-то. Их же спокойно могут выбросить прямо там! А они такие крошечные, только глазки открылись! Как можно впихивать беззащитных животных всем подряд?", − написала Краснова.

Поступок Фреймут вызвал практически единогласное негодование у пользователей украинского сегмента Facebook.

"Бл*, я знала, что она тупая с*ка, но даже не предполагала, что настолько", "Даааа. В том, что она е**нутая, я никогда не сомневалась, но чтобы настолько", "Хочу плакать. Какое невероятно бессердечное тупое существо", "Охренеть. Вот же с*ка ненормальная", "Настоящая леди не топит котят в ведре, а выбрасывает на улице", − написали они в комментариях.

Напомним, ранее стала известна причина "войны", развязанной Фреймут против "хейтеров".